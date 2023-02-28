Владимир Путин подписал закон о прекращении для России действия международных договоров Совета Европы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который прекращает действие в отношении России международных договоров Совета Европы. Такое решение связано с тем, что 25 февраля 2022 года комитет министров Совета Европы принял резолюцию о приостановлении представительства РФ в уставных органах организации, из-за чего 15 марта Москва заявила о добровольном отказе от членства СЕ.

Законопроект размещен на официальном портале правовой информации. В нем говорится, что в связи с выходом РФ из СЕ, с 16 марта 2022 года недействительны в отношении России устав Совета Европы, генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах Совета Европы, Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Европейская конвенция о пресечении терроризма, Европейская хартия местного самоуправления, Европейская социальная хартия и другие договоры — всего 21 документ.

Также отмечается, что в 2022 году Россия должна была внести около 33,7 млн евро в бюджеты СЕ. Решено выплатить взносы только за период пребывания в организации. Сумма их за полтора месяца составила порядка 5,7 млн евро.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ о приостановке участия России в ДСНВ. Изменить решение по этому вопросу может президент, говорится в документе.