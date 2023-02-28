Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации во вторник, 28 февраля. Закон вступает в силу со дня его обнародования.

В подписанном указе сообщается, что решение о возобновлении Россией действия ДСНВ будет приниматься президентом РФ.

В пояснительной записке к документу сообщается, что договор, подписанный в Праге 8 апреля 2010 года, предусматривает инспекционную деятельность любой из сторон соглашения. Однако США намеренно не выполняют свои обязательства в указанной сфере деятельности. Это и стало официальной причиной приостановки сотрудничества.

Напомним, президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ. Затем законопроект единогласно одобрили в Госдуме и Совфеде. Западные государства испуганы таким развитием событий. Вашингтон неоднократно говорит о желании приступить к переговорам по вопросу ДСНВ, однако это станет возможным только после исправления всех нарушений, отметили в Кремле.