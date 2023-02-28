Украинские СМИ сообщают о резком увеличении числа раненых бойцов ВСУ в Артёмовске Фото: Александр КОЦ

Количество тяжело раненых бойцов украинских вооружённых сил в Артёмовске резко выросло за последние дни, иногда в разы, о чём сообщает начальник одной из медицинских служб Украины в интервью изданию «Обозреватель».

Журналисты поинтересовались у медика, как сейчас обстановка в Артёмовске, и врач рассказал о катастрофическом количестве раненых солдат ВСУ. Он отметил, что если за предыдущие восемь-девять месяцев к нему поступило около 50-60 тяжело раненых бойцов, то теперь такое количество прибывает ежедневно.

Медик пожаловался, что его подчинённые трудятся практически в режиме 24/7, и отдыхать попросту нет времени, так много раненых бойцов. Прежде, по их словам, работы было «в десятки раз меньше».

Ранее KP.RU сообщал о том, что один из украинских командующих пожаловался на тяжёлую ситуацию в Артёмовске. Особенно большой проблемой стали отрезанные поставки - ВСУ не хватает оружия, чтобы воевать за город.