Командир ВСУ пожаловался на тяжелую ситуацию в Артемовске

Украинский командир заявил о сложной обстановке в Артемовске Фото: REUTERS

Командир украинских войск, участвующих в боях под Артемовском, пожаловался на сложную для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ситуацию. Слова офицера с позывным "Мадьяр" приводит издание "Страна.ua".

"Пообщался со всеми коллегами, сейчас готовимся к ночи: тяжело на каждом из направлений", - уточнил военный.

Одной из серьезных проблем "Мадьяр" назвал дефицит вооружений.

Как ранее писал сайт KP.RU, 27 февраля врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что российские войска контролируют практически все дороги, ведущие к Артемовску в ДНР.

Напомним, в тот же день журналисты выяснили, что российские штурмовые отряды успешно взяли под контроль микрорайон Ступки, расположенный на севере Артемовска, и продвигаются дальше. Согласно представленным данным, Вооруженные силы России уже вошли в Ильинку, где завязались уличные бои.