Владимир Путин подписал закон о недопустимости использования иностранных слов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о недопустимости употребления слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка. Запрет касается использования нецензурной лексики и заимствованных слов, которые имеют «отечественные» аналоги и не входят в нормативные словари.

Речь идет не о разговорной повседневной речи, а о случаях использования государственного языка. Напомним, что нормы будут распространяться в обязательном порядке на государственные и муниципальные информационные системы, а также на информацию для потребителей товаров, работ и услуг. Под эту категорию попадают, например, вывески.

Предполагается, что также изменения могут затронуть и другие сферы: исполнителей произведений, СМИ, рекламу, образовательную литературу, кинотеатры, театры и книги. Однако регулирование норм здесь оставили отраслевому законодательству.

Закон защищает русский язык от излишнего заимствования, а также от обсценной лексики.