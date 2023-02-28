Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика28 февраля 2023 17:09

Владимир Путин подписал закон о недопустимости использования иностранных слов

В случаях, когда используется государственный язык, больше нельзя будет употреблять слова и выражения, не соответствующие нормам современного русского литературного языка
Мила ГЕНЬ
Владимир Путин подписал закон о недопустимости использования иностранных слов

Владимир Путин подписал закон о недопустимости использования иностранных слов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о недопустимости употребления слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка. Запрет касается использования нецензурной лексики и заимствованных слов, которые имеют «отечественные» аналоги и не входят в нормативные словари.

Речь идет не о разговорной повседневной речи, а о случаях использования государственного языка. Напомним, что нормы будут распространяться в обязательном порядке на государственные и муниципальные информационные системы, а также на информацию для потребителей товаров, работ и услуг. Под эту категорию попадают, например, вывески.

Предполагается, что также изменения могут затронуть и другие сферы: исполнителей произведений, СМИ, рекламу, образовательную литературу, кинотеатры, театры и книги. Однако регулирование норм здесь оставили отраслевому законодательству.

Закон защищает русский язык от излишнего заимствования, а также от обсценной лексики.