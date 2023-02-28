Путин подписал указ о сохранении повышенных пенсий вернувшимся на службу военным

Президент России подписал указ о сохранении повышенных пенсий вернувшимся на службу военным Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин 28 февраля 2023 года подписал указ, который предполагает сохранение повышенных пенсий тем военным, кто возобновляет службу в должности с более низким окладом. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Он вступает в силу со дня публикации.

До изменения законодательства получалось так, что те пенсионеры, которые решили вернуться на службу, могли потерять надбавки, так как после возобновления выплат их размер высчитывался с учетом последнего места работы. Это могло остановить желающих попасть обратно в строй военных, если предлагаемая должность предполагала более низкий оклад.

Поправки в ФЗ устанавливают новые правила, согласно которым военные пенсионеры смогут по своему желанию пересчитать размер пенсии или сохранить тот, который был установлен до заключения контракта.

Нововведение касается бывших военных, проходивших службу в органах внутренних дел, экс-пожарных, а также тех, кто служил в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ или работал в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы.

Также 28 февраля депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, упрощающий процедуру установления отцовства для детей военных.