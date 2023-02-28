Новое землетрясение зафиксировали в Турции 28 февраля 2023 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Турции произошло очередное землетрясение. На этот раз подземные толчки магнитудой 4,0 зафиксировали в центральной части государства. Об этом сообщили в Европейском средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).

Землетрясение зарегистрировали в 16:59 по времени UTC (по московскому — 19:59) во вторник, 28 февраля. Эпицентр оказался в 195 км к северо-западу от крупного города Адана с население в 1 млн 248 тыс. человек, а также на 16 км западнее от Кайсери с населением в 592 тыс. Глубина, на которой оказался очаг землетрясения, составила всего 10 км.

О жертвах и разрушениях из-за очередного колебания земли пока не сообщается.

Напомним, первые землетрясения в Турции зарегистрировали 6 февраля. Тогда мощнейшие за современную историю государства подземные толчки произошли на юго-востоке страны. Их мощность составила 7,4 и 7,7. Последующие три недели Турцию регулярно «трясет»: зафиксировано уже несколько тысяч повторных толчков.

По последним данным, жертвами стихии стали более 43 тыс. турков.

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