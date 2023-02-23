Число погибших после землетрясений в Турции выросло до 43 556 человек

Число погибших после землетрясений в Турции снова увеличилось. Фото: REUTERS

Число погибших после землетрясений в Турции достигло 43 556 человек. Об этом в среду 22 февраля заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

«На данный момент число погибших в этой катастрофе – 43 556 человек, это, конечно же, большая цифра», - сказал министр интервью телеканалу TRT Haber.

Ранее на сайте KP.RU сообщалось, что во время разрушительных землетрясений в Турции, начавшихся 6 февраля 2023 года, погибли 41 156 человек. В стране произошло несколько тысяч подземных толчков, ставших последствиями первого землетрясения, которое случилось 6 февраля.

Напомним, в ночь на 20 февраля на границе Турции и Сирии произошло новое землетрясение магнитудой 6,4, оно затронуло провинцию Хатай и снова сопровождалось разрушениями и жертвами.

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