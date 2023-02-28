Замминистра обороны США заявил, что конфликт на Украине может продлиться еще три года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что конфликт на Украине может длиться еще три года. Он отметил, что прогнозировать развитие событий невозможно, но выразил надежду, что конгресс согласится финансировать помощь Киеву, даже при такой оценке.

— Мы не знаем траекторию развития конфликта. Конфликт может закончиться через шесть месяцев, а может через два или три года, — сказал Колин Каль.

При этом США должны оказать поддержку Украине, несмотря на то, что конфликт может затянуться.

Отметим, что Москва направила ноту всем странам, поставляющим Киеву оружие. Также Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы военного назначения для помощи ВСУ будут считаться легитимными целями для российской армии.

Ранее телеведущий Fox News Такер Карлсон рассказал, что продолжительный конфликт на Украине приведет к поражению Америки. Вашингтон потеряет свою ведущую политическую позицию в мире. Американец раскритиковал обещания Запада помогать Украине во что бы то ни стало, а также цензуру в СМИ.