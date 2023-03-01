МИД Украины угрожает запретить въезд в страну посетившему Крым журналисту NBC News

Журналисту американского телеканала могут запретить въезд на Украину после посещения Крыма. Фото: REUTERS

Американский журналист, посетивший Крым, может лишиться права въезда на Украину. Об этом написал в социальных сетях представитель украинского МИД Олег Николенко.

Речь идет о сотруднике американского телеканала NBC News. По словам Николенко, украинские правоохранительные органы выясняют обстоятельства поездки журналиста в Крым, по итогам проверки будут определены дальнейшие действия в отношении него.

«Для иностранцев за такие действия также предусмотрен запрет въезда на Украину», - написал представитель МИД.

Ранее СБУ запретила въезд на Украину 13 иностранным журналистам, которые якобы сотрудничали с Россией.

Тем временем советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон допускает в будущем пересмотр вопроса о принадлежности Крыма.

Напомним, Крым стал частью России в марте 2014 года по итогам референдума и после совершенного государственного переворота на Украине.

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