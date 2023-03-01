Во Флориде опрокинулся поезд со 135 тыс литров пропана

В США сошел с рельсов поезд с опасным веществом. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

В США сошел с путей и перевернулся поезд, в котором перевозили опасное вещество – пропан. По данным телеканала 10 Tampa Bay, инцидент произошел в районе Брэдентон округа Манати, штат Флорида. Речь идет о 135 тысячах литров пропана, который перевозили в двух цистернах.

«Пять вагонов сошли во вторник с путей в районе Брэдентон, в том числе две цистерны с пропаном», - сказано в сообщении телеканала.

Сообщается, что люди при инциденте не пострадали. Также, по предварительным данным, не произошло утечки опасного вещества. Спасатели планируют перекачать топливо из перевернувшихся цистерн.

Напомним, 3 февраля недалеко от города Ист-Палестайн, расположенного в Огайо, сошел с рельсов поезд, перевозивший химикаты. Более двух десятков цистерн загорелись. Но прибывшие пожарные даже не пытались их тушить: слишком токсичен был черный дым, грибом поднявшийся над городом. Компания-перевозчик уведомила власти о том, что «из некоторых цистерн вытекли винилхлорид, этилгексилакритал, бутилакрилат и другие химические вещества», крайне опасные для здоровья человека, но лишь спустя сутки людям было предложено эвакуироваться. Подробности здесь на KP.RU.