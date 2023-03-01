Жертвами столкновения грузового и пассажирского поездов в Греции стали 32 человека Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жертвами столкновения пассажирского поезда с грузовым около греческого города Лариса стали 32 человека, а пострадали 85 человек. Об этом в среду, 1 марта, в эфире новостного телеканала ERT NEWS сообщил официальный представитель пожарной службы Василис Ватракояннис.

По его словам, на месте происшествия находится 150 пожарных, 40 машин скорой помощи, а также 32 сотрудника правоохранительных органов. «Транспортные средства с краном также помогают в разборе искореженных вагонов», - сообщил он.

Компания Hellenic Train в своем официальном заявлении сказала о том, что пассажирский поезд, попавший в аварию следовал из Афин в Салоники, а в момент столкновения в нем находились примерно 350 пассажиров.

Пожарные заявляют, что первые вагоны столкнувшихся поездов были полностью разбиты, а их колеса были отброшены на расстояние до 100 м от железнодорожного полотна.

Напомним, днем ранее, 28 февраля, во Флориде сошел с путей и перевернулся поезд, в котором перевозили опасное вещество - пропан.