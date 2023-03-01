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НовостиПроисшествия1 марта 2023 5:24

Китайский сухогруз затонул у берегов Сахалина

Экипаж сошел на лед
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Китайский сухогруз затонул у берегов Сахалина

Китайский сухогруз затонул у берегов Сахалина

Фото: REUTERS

Сухогруз под китайским флагом КНР затонул в среду, 1 марта, акватории Татарского пролива около берегов Сахалина. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

«1 марта в акватории Татарского пролива в 42 милях к юго-, юго-западу от морского порта Ванино затонул сухогруз Yong Xing 56, флаг КНР», - приводит ТАСС заявление, сделанное в пресс-службе.

Уточняется, что экипаж сухогруза из 21 гражданина Китая сошел на лед, после чего был принят на борт подошедшего судна. «Все здоровы, пострадавших нет», - отмечается в сообщении.

Напомним, месяц назад, в начале февраля этого года, румынская баржа с 860 тоннами пшеницы затонула в украинском порту Рени, который расположен в Одесской области. Пятеро моряков, которые находились на борту, спаслись. Как писал сайт KP.RU, в ходе погрузки вода стала заливаться в машинное отделение.