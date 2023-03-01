Советник Зеленского допустил «стратегическое отступление» ВСУ из Артемовска Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советник украинского президента Александр Роднянский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) при необходимости «стратегически отступят» из Артемовска, поскольку в Киеве якобы не намерены напрасно жертвовать военными.

Роднянский заявил, что российская армия пытается окружить Артемовск «прямо сейчас», для чего использует «свои лучшие войска». Как он считает, там сражают «наиболее хорошо обученные и опытные» бойцы, в то время как украинские военные «собираются взвесить все варианты».

«Пока что они удерживают город, но, если понадобится, они стратегически отступят, потому что мы не собираемся жертвовать всеми нашими людьми просто так», - заявил советник украинского президента в интервью телеканалу CNN.

Напомним, днем ранее, 28 февраля, командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сказал о том, что сейчас для украинской армии сложилась крайне напряженная ситуация в Артемовске.