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НовостиВ мире1 марта 2023 6:06

Госдеп утверждает, что компания Spacety из Китая поставляла спутниковые снимки «Вагнеру»

Вашингтон вновь заявил о возможности предоставления Пекином военной помощи Москве
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Госдеп утверждает, что компания Spacety из Китая поставляла спутниковые снимки «Вагнеру»

Госдеп утверждает, что компания Spacety из Китая поставляла спутниковые снимки «Вагнеру»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк заявил, что китайская компания Spacety Co поставляла ЧВК «Вагнер» спутниковые снимки.

«Одна из компаний, внесенных в черный список, Spacety Co предоставляла спутниковые снимки ЧВК "Вагнер», - заявил госсекретаря США в ходе своего выступления на слушаниях комитета Палаты представителей Конгресса.

Критенбринк заявил о том, что Вашингтон доводит данные о возможности предоставления Пекином военной помощи Москве для использования на Украине. «С удовлетворением могу заметить, что союзники разделяют нашу обеспокоенность», - добавил он.

Напомним, ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил о намерении Вашингтона обнародовать некие данные о предоставлении Пекином военной помощи Москве. Как писал сайт KP.RU, позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не имеет каких-либо доказательств подобной военной помощи, а МИД КНР опроверг сообщения США о поставках оружия России.