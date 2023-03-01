Госдеп утверждает, что компания Spacety из Китая поставляла спутниковые снимки «Вагнеру» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк заявил, что китайская компания Spacety Co поставляла ЧВК «Вагнер» спутниковые снимки.

«Одна из компаний, внесенных в черный список, Spacety Co предоставляла спутниковые снимки ЧВК "Вагнер», - заявил госсекретаря США в ходе своего выступления на слушаниях комитета Палаты представителей Конгресса.

Критенбринк заявил о том, что Вашингтон доводит данные о возможности предоставления Пекином военной помощи Москве для использования на Украине. «С удовлетворением могу заметить, что союзники разделяют нашу обеспокоенность», - добавил он.

Напомним, ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил о намерении Вашингтона обнародовать некие данные о предоставлении Пекином военной помощи Москве. Как писал сайт KP.RU, позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не имеет каких-либо доказательств подобной военной помощи, а МИД КНР опроверг сообщения США о поставках оружия России.