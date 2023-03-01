В Казахстане предложили сменить советские названия областей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Улытауской области Казахстана Берик Абдыгалиулы заявил о необходимости сменить советские названия областей республики историческими. По его мнению, это должно вдохновить жителей страны.

Улытауская область создана в Казахстане по поручению президента республики Касым-Жомарта Токаева в июне прошлого года. Абдыгалиулы отметил, что при создании этого регион, были внесены предложения о названии Центрально-Казахстанской областью, однако глава государства решил назвать его областью Улытау.

«Не только Улытау, но и области Жетысу и Абай были названы в честь казахских священных земель и великой личности. Это тоже хорошее и вдохновляющее событие. Эту тенденцию нам обязательно нужно продолжить», - заявил глава области, видеофрагмент выступления которого был опубликован порталом Tengrinews.kz.

Абдыгалиулы заявил, что с советского периода была традиция давать областям административные названия, однако, по его словам, области необходимо называть в честь священных земель с тысячелетней историей.

Напомним, в феврале этого года был отменен закон о привилегиях для первого главы Казахстана Нурсултана Назарбаева, и он был лишен статуса «елбасы» (лидера нации).