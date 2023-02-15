Токаев отменил закон, дававший привилегии Назарбаеву и членам его семьи

Токаев поддержал отмену закона, дававшего привилегии Назарбаеву и членам его семьи Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал отмену закона о привилегиях для первого главы государства Нурсултана Назарбаева, лишив его статуса «елбасы» (лидера нации).

Согласно новым правилам, начнет действовать закон «О президенте Республики Казахстан», который и регламентирует вопросы статуса всех бывших президентов страны.

Назарбаев не будет иметь кого-либо особого статуса, в том числе у него не будет специального подразделения охраны и канцелярии со штатом сотрудников. Однако у первого главы государства сохранятся квартира и государственная дача, а также автомобиль с водителем, которые предусмотрены новым законом.

Напомним, Нурсултан Назарбаев занимал должность президента Казахстана более 30 лет, объявив о своей отставке в марте 2019 года, однако он сохранил переделенные привилегии как обладатель особого статуса первого президента и елбасы.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев получил статус почетного сенатора, за что ранее единогласно проголосовали все депутаты верхней палаты парламента Казахстана. Однако, как писал сайт KP.RU, в январе этого года, Назарбаев был лишен этого статуса, который просто исключили из регламента парламента.