МИД России заявил о возможной доставке радиоактивных веществ через порты Одессы и Черноморска Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что порты Одессы и Черноморска, которые участвуют в зерновой сделке, могли быть использованы для доставки на Украину радиоактивных материалов.

Как сообщила дипломат, российское внешнеполитическое ведомство, обратило внимание на появившиеся в ряде украинских медиа, а также интернет-ресурсах и соцсетях сообщениях о доставке радиоактивных материалов в порты Одесской области.

По ее словам, согласно этим данным, 16 февраля 2023 года «с территории одного из европейских государств», обходя таможенный досмотр, в порт Черноморска доставили «контейнеры с радиоактивными веществами и англоязычной маркировкой», а через несколько дней, 19 февраля 2023 года, сухогрузов доставил «аналогичные контейнеры, содержащие радиоактивное вещество «Калифорний-252», но уже в порт Одессы.

Захарова отметила, что во время приема данных грузов в порту Одессы отключили системы радиоактивного мониторинга.

«Украинские блогеры высказывали опасения, что речь может идти о неких компонентах для снаряжения боеприпасов и даже изготовления «грязной бомбы», - подчеркнула она.

Напомним, днем ранее, 28 февраля, Киев запросил продлить зерновую сделку еще по меньшей мере на год, предполагая также распространить ее действие еще на ряд украинских портов.