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НовостиПолитика28 февраля 2023 20:39

Киев попросил ООН и Турцию начать переговоры о продлении зерновой сделки

Срок действия соглашения по экспорту украинского зерна истекает 18 марта
Мария ПАВЛОВА
Украина заявила о желании продлить зерновую сделку.

Украина заявила о желании продлить зерновую сделку.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Киев хочет продлить зерновую сделку еще как минимум на год и предполагает распространить ее действие еще на ряд украинских портов. Об этом пишет во вторник 28 февраля агентство Reuters.

Сообщается, что украинское правительство направило ООН и Турции предложение начать переговоры по продлению соглашения по экспорту украинского зерна, срок которого истекает 18 марта.

Собеседник агентства в правительстве Украины пожаловался, что ответ на письмо с этим предложением до сих пор не получен.

Напомним, в июле 2022 года Россия подписала в Стамбуле соглашение об экспорте зерна с Турцией и Организацией объединенных наций. Аналогичный договор с Анкарой и ООН подписала Украина. Соглашение предполагает вывоз зерна из ряда украинских портов.

Позже российский президент Владимир Путин выразило неудовлетворение выполнением зерновой сделки. Лидер РФ обратил внимание на то, что беднейшие страны получают лишь небольшую часть продовольствия в рамках зерновой сделки и назвал такую ситуацию крайне несправедливой.