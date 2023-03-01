МИД РФ заявил о возможной провокации Украины с радиоактивными материалами вблизи Приднестровья Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва обеспокоена данными о том, что провокация Киева при помощи радиоактивных материалов может произойти около Приднестровья, вокруг которого сейчас нагнетается напряженность. Такое заявление в среду, 1 марта, сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Как писал сайт KP.RU, дипломат заявила о том, что контейнеры, которые содержат радиоактивное вещество «Калифорний-252», доставили в порты Одессы в феврале 2023 года, о чем говорили украинские интернет-ресурсы и соцсети. По ее словам, во время приема грузов была отключена система радиоактивного мониторинга.

Захарова обратилась ко всем профильным международным организациям с призывом «обратить самое пристальное внимание на данную информацию».

«Предостерегаем киевский режим и его западных спонсоров от любых необдуманных действий, ставящих под угрозу жизни и здоровье тысяч мирных жителей», - заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства, указав на желание Киева добиться эскалации конфликта.

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