Психолог Макухина объяснила низкой самооценкой агрессивное поведение детей в школе Фото: Олег УКЛАДОВ

Часто дети становятся жертвой травли в школе и на этот счет дано много советов. А как быть если ваш ребенок выступает в качестве агрессора? Клинический психолог детской клиники «Фэнтези» Мария Макухина ответила, что толкает детей на агрессию и как исправить поведение.

Самыми основными причинами недружелюбного поведения являются нестабильная самооценка, отсутствие эмпатии и агрессивная обстановка в семье.

В подростковом возрасте дети переключаются с учебы на общение. Если потребность в позиционировании себя не удовлетворяется, то возрастает риск стать жертвой травли или агрессором.

В таком случае, если дома хорошие доверительные отношения, то проблема будет обсуждаться. Закрывать глаза на травлю, независимо от роли вашего ребенка, нельзя. Причем жесткие меры в такой ситуации неэффективны. Нужно включать детей в обсуждение происходящего.

Если ребенок склонен доказывать свое превосходство агрессивными методами, то можно заключить с ним «контракт», где будут прописаны нежелательные действия, а также поощрения за соблюдение контракта и взыскания за его нарушения. Можно ввести систему поощрений за дни без драк, а в качестве бонуса разрешить какую-то привилегию.

Участие в травле также может говорить об особенностях эмоционального развития. Возможно, не развита эмпатия, ребенок не может поставить себя на место человека, который страдает. Часто это идет из семьи, если дома есть агрессивное поведение ми общаются исключительно в такой форме.

Порой причиной детской агрессии является неуверенность в себе: я ударю первым, чем ударят меня. В таком случае любая критика может нанести еще больший удар по самооценке.

- Критика в данном случае – это любые негативные высказывания о ребенке, его поведении, плодах его творчества, – объяснила эксперт «Газете.ru».

Психолог также посоветовала исключить из жизни ребенка деятельность, в которой он «хронически» неуспешен. Такие занятия только снижают самооценку.

- Старайтесь фиксироваться на позитиве, давайте ребенку почувствовать себя значимым и успешным, чтобы он не старался добиться этого ощущения через агрессию по отношению к другим детям, – заключила психолог.

Ранее, адвокат рассказал как действовать родителям в случае школьного буллинга в отношении ребенка.

В первую очередь адвокат посоветовал не игнорировать проблему, если родители заметили подавленное настроение у ребенка после школы, передает "360".

К разрешению ситуации должны подключаться все стороны. Психолог «Онлайн-школы № 1» Кира Гольдштейн в беседе с "Известиями" отметила, что следует прививать ребенку навыки психологической защиты и учить его технике общения с людьми. Кроме того, важно научить его отстаивать свою позицию, различать манипуляции и распознавать ложь.

Распознать, что ребенок стал жертвой буллинга можно, если он начал проявлять сильную агрессию и крайне несдержанно себя вести, либо, напротив, замкнуться и стать неразговорчивым.Осуждать нельзя, школьник должен чувствовать поддержку из семьи, пишет RT.

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