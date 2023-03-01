В Греции объявлен трехдневный траур после столкновения грузового и пассажирского поездов Фото: REUTERS

В Греции объявили трехдневный траур после столкновения пассажирского поезда с грузовым около греческого города Лариса в среду, 1 марта.

Как писал сайт KP.RU, сообщалось о 32 жертвах, однако по последним данным, которые озвучил официальный представитель пожарной службы Василис Ватракояннис, число погибших в результате столкновения поездов достигло 36, а в больницах находятся 66 человек.

«На данный момент обнаружены 36 погибших. Ранения получили 85 человек. Из них в больницы для оказания помощи доставлены 66 человек, 6 находятся в реанимационных отделениях», - приводит телеканал ERT NEWS слова главы пожарной службы.

Посольство РФ в Афинах заявило, что на данный момент не имеет данных о том, были ли ее граждане в потерпевшим крушение пассажирском поезде, в котором находилось 350 пассажиров.

Греческая железнодорожная компания Hellenic Train отменила движение поездов по 14 направлениям.