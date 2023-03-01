Минобрнауки РФ назначило проверку РУДН из-за украинских флагов в здании вуза Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минобрнауки РФ назначило проверку Российскому университету дружбы народов (РУДН) из-за украинских флагов. Об этом в среду, 1 марта, заявил заместитель главы ведомства Константин Могилевский.

Ранее стало известно, что украинские флаги появились в здании университета по случаю тематической выставки землячеств, в которой принимали участие студенты вуза из Украины. Кроме того на выставке были представлены флаги Грузии, Молдовы, Сербии, Черногории, Кипра и Греции. После публикации фото с данной с выставки руководство РУДН раскритиковали в соцсетях.

«Назначена служебная проверка, по ее результатам виновные будут наказаны», - приводит ТАСС слова замглавы Минобрнауки РФ.

В министерстве также отметил, что недопустимым является «вывешивание флагов государства с неонацистским режимом у власти».

Ранее в ответ на критику представители студсовета РУДН заявили, что как учащиеся самого интернационального вуза страны не намерены «закрывать глаза на притеснения и угнетения других по национальному признаку».

Напомним, пару дней назад, 27 февраля, на странице Twitter Консульства США в Милане был опубликован пост с украинским флагом, который покрывал флаг нацистской Германии.