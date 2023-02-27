«Мы все знаем правду»: консульство США опубликовало пост с флагами Украины и нацистской Германии

Консульство США в Милане опубликовало пост с флагом Украины, который покрывает флаг нацистской Германии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Консульство Соединенных Штатов опубликовало пост, на котором изображены флаги Украины и нацистской Германии: украинский покрывает нацисткий.

«Мы все знаем правду», - написано в комментарии к изображению, на котором украинский флаг был приравнен к флагу третьего рейха.

Консульство США в Милане опубликовало пост с флагом Украины, который покрывает флаг нацистской Германии Фото: из соцсетей

Предположительно, данный пост был опубликован хакерам, однако он висит уже более пяти часа, и никто так до сих пор и не удалил его. На данный момент изображение собрало почти 3,5 тысячи лайков, а репостнули флаги уже более 2 тысяч раз.

Напомним, на прошлой неделе, 22 февраля, появилось сообщение о том, что Командование сил специальных операций США (SOCOM) расследует обстоятельство инцидента, связанного с утечкой данных из облачного сервиса Пентагона. Ранее 13 февраля 2023 года сообщили, что хакерской атаке подверглись сайты НАТО, а позже, в тот же день, хакеры объявили о взломе сайта военной базы Рамштайн в ФРГ.