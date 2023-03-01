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НовостиВ мире1 марта 2023 9:26

FT: авиакомпании ЕС пожаловались на китайских перевозчиков из-за права летать над Россией

Авиаперевозчики Европейского союза назвали такую ситуацию дискриминацией
Елизавета КУЗНЕЦОВА
FT: авиакомпании ЕС пожаловались на китайских перевозчиков из-за права летать над Россией

FT: авиакомпании ЕС пожаловались на китайских перевозчиков из-за права летать над Россией

Фото: Иван ВИСЛОВ

Авиакомпании Европейского союза пожаловались на китайских перевозчиков из-за «несправедливого преимущества» летать над территорией России. Об этом пишет Financial Times.

Как передает издание, авиаперевозчики Европейского союза назвали дискриминацией тот факт, что китайские авиакомпании имеют доступ к российскому воздушному пространству, тогда как их лайнеры должны облетать Россию.

По словам исполнительного директора Air France-KLM Бена Смита, время полета между Парижем и Сеулом возросло на три часа, тогда как авиакомпании Китая предлагают более короткие маршруты в Европу.

Исполнительный директор Finnair Топи Маннер согласился с таким заявлением, отметив, что ранее финский перевозчик строил бизнес на преимуществах географического расположения, предлагая быстрые перелеты в Азию через российскую территорию, но сейчас такой возможности нет, а рейсы из Хельсинки в Токио занимают свыше 13 часов вместо прежних 9,5.

Напомним, авиакомпаниям Евросоюза был закрыт доступ в российское воздушное пространство после того, как такие меры были приняты в отношении авиаперевозчиков из России.