Президент Венгрии призвала немедленно ратифицировать членство Финляндии и Швеции в НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Венгрии Каталин Новак призвала парламент Венгрии «как можно скорее» ратифицировать членство Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.

«Моя позиция ясна: в нынешней ситуации присоединение Швеции и Финляндии оправдано. Я верю, что Национальное собрание примет мудрое решение как можно скорее!» - приводит Reuters слова главы государства.

Напомним, на этой неделе, в понедельник, 27 февраля, турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что на сегодняшний день Анкара не верит, что Стокгольм выполнит все свои обязательства до встречи представителей Турции, Швеции и Финляндии, которая должна состояться 9 марта 2023 года. Как писал сайт KP.RU, по словам главы внешнеполитического ведомства, шведские власти не сделали «убедительных шагов» в борьбе с терроризмом для вступления в НАТО.