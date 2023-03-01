Глава МИД Турции выступил против односторонних санкций Фото: REUTERS

Власти Турции не поддерживают любые односторонние санкции, заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу перед встречей с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Мы не присоединяемся к каким-либо односторонним санкциям, поддерживаем только те, которые введены при поддержке ООН. Это касается не только России – мы также не поддерживаем санкции в отношении Ирана или каких-либо других стран», – сказал дипломат.

Как отметил глава МИД Турции, никакая сторона не может оказать на Анкару давление по принятию тех или иных решений.

Напомним, ранее Чавушоглу заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что Турция не присоединится к антироссийским санкциям. При этом Анкара также не позволяет их и обходить, подчеркнул он.

Глава МИД Турции также заявлял, что Анкара не передавала России электронные изделия, которые она могла бы применить в своей оборонной промышленности.