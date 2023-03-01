ЕС новым пакетом санкций запретил экспорт в Россию розеток и металлоконструкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последний, десятый пакет антироссийских санкционных ограничений Европейского союза включает более 200 наименований промышленных товаров.

В «черный список» на экспорт попали зубчатые колеса, металлоконструкции, жидкостные фильтры, а также станки и прессы для металлургической промышленности. Кроме того, запрещен ввоз цифровых камер, электрических переключателей, а также антенн.

Такие санкционные ограничения в Европейском союзе объяснили тем, что данные товары способны «содействовать улучшению промышленного потенциала» России.

Напомним, десятый пакет антироссийских санкций Европейский союз был обнародован 25 февраля 2023 года. Как писал сайт KP.RU, под санкционные ограничения попали еще 87 физических, а также 34 юридических лиц из России. Согласно новым данным, в «черном списке» Евросоюза находятся 1473 россиянина, а также 205 фирм, организаций и компаний.