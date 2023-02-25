ЕС опубликовал десятый пакет антироссийских санкций

ЕС опубликовал перечень антироссийских санкций 10-го пакета. Фото: REUTERS

Десятый пакет санкций Евросоюза в отношении физических лиц и компаний из России вступил в силу. Информация о содержании десятого пакета санкций размещена на правовом сайте ЕС в субботу 25 февраля, соответствующий документ доступен здесь.

В черный список внесены дополнительно 87 физических и 34 юридических лиц из России. Теперь в нем 1473 россиянина и 205 фирм, организаций и компаний.

В частности, рестрикции в отношении трех российских банков введены в рамках десятого пакета санкций ЕС. Речь идет об Альфа-банке, Росбанке и Тинькоф банке. Российские банки проинформировали, что введение западных санкций не скажется на их работе.

Также сообщается, что ЕС включил в санкционный список омбудсмена Москалькову и зампреда правительства Московской области Духина за эвакуацию детей из зоны конфликта.

В черном списке ЕС после введения десятого пакета санкций оказались журналисты Коц и Ахмедова.

«Торговля с Европой не остановится»: как десятый пакет европейских санкций скажется на экономике России, объясняет экономист Денис Ракша.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал 10-й пакет санкций и призвал ЕС усилить давление на Россию.