Обучение бывших военных в качестве наставников для молодежи в проекте «Твой герой» начнется 16 марта 2023 года

Кириенко заявил, что вернувшиеся из зоны спецоперации военнослужащие отправятся на обучение в Центр знаний «Машук» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обучение демибилизованных военнослужащих, принявших участие в специальной военной операции, в рамках наставнического проекта «Твой герой» начнется 16 марта 2023 года. Такое заявление в среду, 1 марта, сделал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Твой герой» - проект Росмолодежи, в рамках которого участники спецоперации получат возможность стать наставниками для молодежи. Как сообщила ранее руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева, данная программа подразумевает разные форматы наставничества.

Кириенко заявил, что вернувшиеся из зоны спецоперации военнослужащие отправятся на обучение в Центр знаний «Машук», после чего смогут приступить к работе в патриотических центрах.

Кроме того, заместитель руководителя администрации президента также призвал открывать больше в российских регионах музеев «Моя Россия – моя история».

Напомним, в конце ноября прошлого года Росмолодежь собрала на фестиваль «ТВОЕ ДЕЛО. Время возможностей» более 2,5 тысячи молодых предпринимателей со всей России.