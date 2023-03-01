Маркировка велосипедов начнется в России 1 сентября 2024 Фото: pixabay.com

В России с 1 сентября 2024 года начнется обязательная маркировка велосипедов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«В пункте 14 перечня отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации,…слова «1 марта 2023 г.» заменить словами «1 сентября 2024 г.», – сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации.

В декабре 2020 года глава правительства России подписал распоряжение, расширяющее список товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. Маркировка велосипедов должна была начаться еще 1 сентября прошлого года. Как отмечал замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, маркировка велосипедов будет осуществляться поэтапно в 2022, но затем правительство вновь отложило ее.

Напомним, летом прошлого года в России был продлен эксперимент по маркировке пива.