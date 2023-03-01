Песков отреагировал на инцидент с вывешиванием украинского флага в РУДН Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с украинскими флагами в Российском университете дружбы народов (РУДН), заявив, что речь идет о флагах режима, который поддерживает националистов.

«В любом случае сейчас для нас все-таки главным образом это флаг де-факто того самого режима, который поддерживает националистов и с которым сейчас мы воюем, против которого мы ведем специальную военную операцию», - заявил представитель Кремля, отметив, что от этого нельзя абстрагироваться, но необходимо выяснить детали, кто именно вывешивал эти флаги, а также что это было за мероприятие.

Напомним, Минобрнауки РФ назначило проверку РУДН из-за украинских флагов, которые появились в здании университета по случаю тематической выставки землячеств.

Студсовет вуза заявил, что как учащиеся самого интернационального университета страны не собираются «закрывать глаза на притеснения и угнетения других по национальному признаку», а проректор вуза Сергей Базавлук заявил, что миссия университета заключается в том, чтобы объединять людей разных национальностей.