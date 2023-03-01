Депутат Госдумы Хамзаев призывает запретить аниме из-за ЧВК «Редан» Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев в эфире Радио «Комсомольская правда» призывал запретить аниме из-за инцидента с группировкой «Редан»

Хамзаев заявил, что по своей культуре японцы «кардинально, сильнейшим образом» отличаются от россиян, указав на «депрессивный фактор», принятый в Японии.

«С точки зрения психологии воздействия на ребенка мы, к сожалению, недорабатываем в том формате с точки зрения воспитания и психологической защиты здоровья ребенка, с точки зрения отгородить отдельную часть такого негативного контента», - заявил он.

Парламентарий отметил, что большая часть контента аниме находится в серой зоне интернета, и его смотрят абсолютно разные возрасты. «От 5-6 лет и старше, есть даже 40-50-летние поклонники этого жанра. Поэтому в целом мы должны понимать, что, как и любой другой контент, он может нести в себе деструктивную часть», - отметил политик, подчеркнув, что в данной ситуации «государство не должно брать самоотвод»

Напомним, в Москве 24 и 25 февраля 2023 года из-за беспорядков в отделы полиции доставили свыше 350 человек, в основном несовершеннолетних, которые могли быть причастны к группировке «Редан». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что движение, такие как «Редан», являются вредными для молодежи псевдокультурой, указав также на необходимость «пресекать» подобные противоправные действия.