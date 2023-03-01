Россия передала США официальную ноту о приостановке участия в ДСНВ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия передала Соединенным Штатам во вторник, 28 февраля, официальную ноту о приостановке участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Мы вчера передали официальную ноту американской стороне, в которой отфиксировали, что выполнение ДСНВ приостанавливается», – сказал он в беседе с РИА Новости.

Центральные положения договора, то есть ограничения по количествам стратегических систем, Москва продолжит соблюдать, отметил дипломат. Кроме того, Рябков добавил, что решение о приостановке участия России в ДСНВ пересмотру не подлежит.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке участия Москвы в ДСНВ.

В пояснительной записке к документу сообщается, что договор, подписанный в Праге 8 апреля 2010 года, предусматривает инспекционную деятельность любой из сторон соглашения. Однако США намеренно не выполняют свои обязательства в указанной сфере деятельности, что стало официальной причиной приостановки сотрудничества.