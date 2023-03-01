В МИД России заявили о продолжении закрытых переговоров с США по ДСНВ

Россия и США продолжают переговоры о ДСНВ по закрытым каналам Фото: пресс-служба Минобороны России

Россия и Соединенные Штаты продолжают переговоры по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) по закрытым каналам, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Я могу подтвердить, что по закрытым каналам у нас состоялись в последние дни обсуждения тематики ДСНВ. Возможно их продолжение», – сказал замглавы МИД России журналистам.

Как отметил дипломат, Москва не видит изменений в деструктивной позиции Вашингтона по ДСНВ. Пока это не оставляет шансов на продолжение работы в прежнем режиме, добавил он.

Как писал сайт KP.RU, президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ. В Кремле отметили, что США неоднократно говорили о желании приступить к переговорам по вопросу ДСНВ, однако это станет возможным только после исправления всех нарушений.