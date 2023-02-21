Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию Российской Федерации во вторник, 21 февраля, заявил, что наша страна приостанавливает участие в договоре о стратегических ядерных вооружениях (ДСНВ).

«Идиотами их не назовешь. Они все-таки не глупые люди - хотят нанести стратегическое поражение и лезут на наши ядерные объекты. Россия приостанавливает свое участие в договоре о ДСНВ», - заявил российский лидер, задавшись также вопросом о том, «у кого не должно быть опасных иллюзий, что стратегический глобальный паритет может быть разрушен».

Как писал сайт KP.RU, в своем послании Путин также заявил, что западные страны напрямую причастны к украинским атакам на российские базы авиации, сообщив также, что неделю назад подписал указ о постановке на боевое дежурство страны новых стратегических комплексов наземного базирования. «Если США проведут испытание, то и мы проведем», - отметил Путин.

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