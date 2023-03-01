Россиян восхитил клип «Русские, вперед» о бойцах СВО

В конце января 2023 года на одном из Youtube-каналов вышел клип в поддержку спецоперации «Русские, вперед». Ролик завирусился в сети и собрал сотни единомышленников

В комментариях люди отметили стиль видео, хороший монтаж и правильную позицию авторов.

— Очень мощно, очень патриотично. Такие ролики нужно на всех федеральных каналах показывать и популяризировать! Просто молодцы создатели, — отметил один из комментаторов.

Автор ролика также в эссе рассказал о своем пути. Василий Харьковой, в юношестве эмигрировавший в США, уже через несколько лет осознал, что западная культура ему противна. Отказавшись от заманчивой должности, он вернулся на Родину и занялся развитием патриотизма.

— Быть русским – вот наша национальная идея. Русский – это больше, чем нация. Это больше, чем генетика. Это – те самые ценности, которые наш народ хранил на протяжении тысячи лет и которые проверены веками, — рассказал Василий Харьковой.

Также отметим, что из-за скандирования в ролике фразы «Русские, вперед», схожей с одной из кричалок фанатов «Зенита», автору приписывали связь с этим футбольным клубом. Однако он опроверг эту информацию, заявив, что в целом холоден к данному виду спорта.