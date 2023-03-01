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НовостиПолитика1 марта 2023 14:03

Владимир Путин посетит Северо-Кавказский федеральный округ 2 марта 2023 года

Там он встретится с губернатором Ставрополья и наградит педагогов на церемонии открытия «Машука»
Мила ГЕНЬ
Владимир Путин 2 марта посетит Северо-Кавказский федеральный округ

Владимир Путин 2 марта посетит Северо-Кавказский федеральный округ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин в четверг, 2 марта совершит рабочую поездку в Северо-Кавказский федеральный округ, где посетит Центр знаний «Машук» и встретится с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. Об этом заявили в Кремле.

В Центре знаний «Машук» 2 марта пройдет торжественная церемония открытия Года педагога и наставника. Президент РФ вручит государственные награды тем учителям, которые воспитали учеников, получивших звание Героя Российской Федерации во время выполнения боевых задач в Чечне, Сирии и СВО.

Также предполагается, что Владимир Путин встретится с участниками пилотной образовательной программы «Школа наставника».

Ранее сообщалось, что президент России по видеосвязи заслушал доклад губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. После этого глава государства обсудил с региональным лидером вопросы, касающиеся сферы здравоохранения, промышленности, строительства и транспорта.