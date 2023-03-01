Цена нефти марки Urals упала почти в два раза в годовом выражении Фото: REUTERS

Цена нефти марки Urals снизилась в феврале этого года в 1,86 раза по сравнению с февралем прошлого года, сообщает Министерство финансов России.

Как уточняется на сайте ведомства, в прошлом месяце цена нефти Urals составляла 49,65 доллара за баррель, тогда как в феврале 2022 она продавалась по 92,15 доллара. В январе-феврале 2022 средняя цена этого сорта составляла 88,89 доллара, в тот же период в этом году — 49,52 доллара.

Напомним, 5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти. Как писал сайт KP.RU, ЕС прекращает покупки нефти из России, перевозимой по морю. В порядке исключения Болгария будет получать российскую нефть и нефтепродукты по морю до конца 2024 года.

Между тем в Госдуму внесли законопроект об изменении расчета цены нефти для налогов.