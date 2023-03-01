Лавров назвал условие для продления зерновой сделки

Лавров заявил, что продление зерновой сделки возможно только учетом интересов России Фото: REUTERS

Продление зерновой сделки возможно только при учете интересов России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

«При обсуждении перспектив реализации Черноморской зерновой инициативы с российской стороны было подчеркнуто, что продолжение «пакетного» соглашения по зерну возможно лишь при учете интересов российских производителей сельхозпродукции и удобрений в плане беспрепятственного доступа на мировые рынки», – говорится на сайте российского МИД.

Дипломаты также рассмотрели проблему урегулирования ситуации в Сирии, остановившись подробно на вопросе нормализации турецко-сирийских связей и наращивании совместных усилий по устранению террористической угрозы в арабской республике. Кроме того, стороны обсудили сотрудничество России и Турции торгово-экономической сфере, включая меры по оказанию Анкаре помощи в ликвидации последствий землетрясения феврале этого года.

Ранее стало известно, что Украина попросила ООН и Турцию начать переговоры о продлении зерновой сделки. Срок действия соглашения по экспорту украинского зерна истекает 18 марта 2023.

В МИД России заявляли о нецелесообразности продления зерновой сделки без осязаемых результатов.