В МИД России заявили о нецелесообразности продления зерновой сделки без осязаемых результатов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Концепция пакетных договоренностей, достигнутых в Стамбуле, и продление зерновой сделки в марте 2023 года без осязаемых результатов будут нецелесообразными для Москвы. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

«Без осязаемых результатов … прежде всего по реальному снятию санкционных ограничений с российского сельхозэкспорта, концепция стамбульских пакетных договоренностей и простое продление украинского документа нецелесообразны», - заявил дипломат в интервью RTVI, комментируя вопрос продления зерновой сделки в марте 2023 года на следующие 120 дней

Напомним, в конце июля прошлого года, Анкара, Москва, Киев и ООН подписали соглашение, в котором проговаривались условия о вывозе зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного, а для выполнения данного договора в Стамбуле разработали совместный координационный центр. Позже, 17 ноября 2022 года, Министерство иностранных дел РФ подтвердило продление этой сделки.