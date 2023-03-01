Министр армии США Вормут призвала Вашингтон трезво оценивать военные возможности России Фото: REUTERS

Власти Соединенных Штатов должны трезво оценивать военные возможности России, заявила министр армии США (гражданская должность в Минобороны) Кристин Вормут.

«Мы были бы безрассудными, если бы не беспокоились о существующих военных возможностях России», – сказала она во время выступления в Центре стратегических и международных исследований (CSIS).

США считают, что Россия в ходе боевых действий на Украине по-прежнему не использовала значительную часть своих военно-воздушных и военно-морских сил и возможностей в киберсфере, добавила министр.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному Собранию заявил о готовности РФ к испытаниям ядерного оружия в случае первого шага со стороны Соединенных Штатов. Глава государства также поручил Министерству обороны России и госкорпорации Росатом обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия в случае подобных шагов со стороны Вашингтона.