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НовостиПолитика1 марта 2023 16:32

Министр армии США Вормут призвала Вашингтон трезво оценивать военные возможности России

В противном случае США покажут себя безрассудными, считает представитель американского Минобороны
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Министр армии США Вормут призвала Вашингтон трезво оценивать военные возможности России

Министр армии США Вормут призвала Вашингтон трезво оценивать военные возможности России

Фото: REUTERS

Власти Соединенных Штатов должны трезво оценивать военные возможности России, заявила министр армии США (гражданская должность в Минобороны) Кристин Вормут.

«Мы были бы безрассудными, если бы не беспокоились о существующих военных возможностях России», – сказала она во время выступления в Центре стратегических и международных исследований (CSIS).

США считают, что Россия в ходе боевых действий на Украине по-прежнему не использовала значительную часть своих военно-воздушных и военно-морских сил и возможностей в киберсфере, добавила министр.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному Собранию заявил о готовности РФ к испытаниям ядерного оружия в случае первого шага со стороны Соединенных Штатов. Глава государства также поручил Министерству обороны России и госкорпорации Росатом обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия в случае подобных шагов со стороны Вашингтона.