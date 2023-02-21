Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил о готовности России к испытаниям ядерного оружия в случае первого шага со стороны Соединенных Штатов. Соответствующее заявление прозвучало во время оглашения послания Федеральному Собранию во вторник, 21 февраля 2023 года.

Что сказал Владимир Путин о ядерном оружии России во время послания Федеральному Собранию 21 февраля 2023 года

"Если США проведут испытание, то и мы проведем", - подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства также поручил Министерству обороны России и госкорпорации Росатом обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия в случае подобных шагов со стороны Вашингтона.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Путин в ходе того же выступления заявил, что Российская Федерация приостанавливает участие в договоре о стратегических ядерных вооружениях (ДСНВ).

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