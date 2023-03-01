Коллега Светланы Моргуновой рассказал о ее тяжелой болезни Фото: Иван ВИСЛОВ

Когда-то Светлана Моргунова была одним из самых узнаваемых дикторов центрального телевидения, но последние годы она ведет затворнический образ жизни. Узнать в ней ту эффектную блондинку, которой восхищались миллионы зрителей, действительно, сложно. Голос звучит тихо, словно силы ее покинули.

Коллега Моргуновой, знаменитый ведущий Владимир Березин, подтвердил - виной всему болезнь.

-Света, к сожалению, постепенно уходит от нашего, привычного для нее, мира. Она рядом, но уже живет не жизнью тусовки. А жизнью простой бабушки своей внучки, - говорит Березин сайту mk.ru.

От прежнего жизнелюбия и «ярких брызг шампанского», чем она была знаменита, ничего не осталось.

Подкосил ее не только возраст, но и смерть единственного сына Максима. Он скончался от коронавируса в 52 года.

- Трагедия с Максимом, конечно, усугубила ее состояние. После его ухода она перестала шутить. А ведь у прежней Моргуновой чувство юмора было на первом месте, - говорит телеведущий.

Сейчас рядом с женщиной любимая внучка и невестка. А вот коллеги почти не поддерживают с ней контактов. Часто на звонки она отвечает, что разговаривать ей некогда. В окружении Моргуновой опасаются, как бы ее апатия и уныние не привели к трагедии.