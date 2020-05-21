2020-05-21T23:37:55+03:00
Звезды

Недооценили опасность: Светлана Моргунова после смерти сына опровергла слухи о самолечении коронавируса

Единственный наследник звезды ТВ умер после десяти дней лечения
Ирина ВИКТОРОВА
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Светлана Моргунова с сыном Максимом.Светлана Моргунова с сыном Максимом.
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В марте Светлана Моргунова отмечала 80-летний юбилей: принимала поздравления от друзей и семьи – сына Максима, внучек Даши и Анюты, невестки Лены. Диктор советского ТВ души не чаяла в единственном сыне Максиме:

«Я счастливая мать, потому что со мной рядом настоящий мужчина. Если женщина хочет нравиться противоположному полу, она, прежде всего, должна нравиться своему сыну. И эта истина подтверждается».

Максим всегда делал комплименты маме, считал ее эталоном стиля, заботился - созванивался по несколько раз в день, привозил продукты. А когда началась самоизоляция, то привозил пакеты со всем необходимым и оставлял под дверью Светланы Михайловны.

52-летний Максим Моргунов работал в пресс-службе музея-заповедника «Коломенское», в один из майских дней мужчина вышел на работу для подготовки спецпроекта. Вскоре Максим узнал, что его коллега заболел коронавирусом, почувствовал симптомы болезни и обратился к врачам. 10 дней мужчина боролся с болезнью, выполняя все назначения докторов, но все же умер. После смерти Моргунова, появилась информация о том, что Максим занимался самолечением, семья попросила близкого человека опровергнуть эти слухи.

Подруга семьи Лариса Куликова последняя разговаривала с Максимом: «Так получилось, что я последняя, кто поговорил с ним. Он только успел забрать оставленный мной обед у двери и написать мне «мерси», как всегда... А потом мы всю ночь пытались попасть в квартиру... И все. Шок. Прости меня и всех нас, что не заставили тебя позавчера лечь в больницу. Он был красивым, надежным и крепким мужчиной и другом».

Лариса Куликова по просьбе жены Моргунова Елены сообщает об этапах лечения Максима: врач из поликлиники приезжал к нему домой, назначил КТ, на котором установили 28% поражения легких, матовое стекло и был взят анализ на Covid, было принято решение о лечении дома:

«Далее все назначения и лекарства были от врача! И доктор приходил к нему домой за эту неделю минимум трижды! Да, позавчера надо было заставить его лечь в больницу, так как дышать стал хуже, но он мне сказал подождет день и тогда ляжет, если хуже станет, потому что прибор показывал сатурацию 95. Недооценили опасность, так как ему казалось, что силы прибавляются и он первый день даже поел и мы с ним шутили по телефону. Никакого самолечения не было… Максим был человеком очень педантичным и исполнительным, как человек, посвятивший большую часть жизни военной журналистике. Поэтому он строго выполнял все, что ему назначали доктора вплоть до мелочей!»

Жена Максима с дочкой были самоизолированы на даче, поэтому еду ему приносили друзья. Мама Максима Моргунова сейчас в шоковом состоянии, принимая звонки с соболезнованиями от коллег, Светлана Михайловна плачет в трубку Ангелине Вовк, Владимиру Березину о том, что не хочет жить, так как больше нет смысла.

Максим Моргунов был известен телезрителем как ведущий программы на НТВ «Военное дело».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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