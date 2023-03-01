Шойгу утвердил порядок обеспечения вооружением добровольческих формирований Фото: Минобороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу утвердил порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением и материально-техническими средствами. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что обеспечение добровольцев должно проводиться в порядке, установленном для ВС России. Передача оружия и снаряжения осуществляется на основании указаний Генерального штаба. При этом добровольные военные несут материальную ответственность за возможный ущерб государству.

По общему принципу добровольцам поставляют не только вооружения и военную технику, но и материально-технические средства, продовольствие и вещи. Также документ устанавливает порядок оказания медицинской помощи бойцам добровольческих формирований.

Ранее Минобороны России опровергло недостаток боеприпасов у штурмовых групп. С 18 по 20 февраля военные получили более 12 тыс. различных снарядов. Поставки производят по заявкам, сейчас идет обработка мартовских.