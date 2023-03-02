FT: Запад давит на ОАЭ с целью прекратить экспорт в Россию электроники якобы для военных целей Фото: REUTERS

Западные страны оказывают давление на ОАЭ с целью заставить страну приостановить экспорт в Россию некоторой продукции, которая якобы может использоваться в военных целях, об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

«В последние недели ОАЭ посетили представители США, Евросоюза и Великобритании, которые выразили озабоченность тем, что арабское государство может использоваться в качестве хаба для реэкспорта некоторых категорий товаров», - заявили источники, - «В том числе электронной продукции, в обход западных санкций в Россию для дальнейшего военного применения».

Как писал сайт KP.RU, Reuters сообщал, что Вашингтон пытается заручиться поддержкой своих наиболее близких союзников в вопросе возможного введения санкций против Китая в случае, если Пекин окажет военную поддержку России.

«Их цель - заручиться поддержкой ряда государства, «особенно стран G7», для координации возможных рестрикций в отношении Китая», сообщили собеседники издания.

Источники добавили, что инициатива Вашингтона пока не привела к широкому согласию по каким-либо конкретным мерам.

Ранее Блинкен предупреждал главу канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И о последствиях, если КНР окажет материальную помощь РФ в специальной военной операции на Украине.