Попова заявила о рисках распространения новых усиленных патогенов из-за биолабораторий США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о рисках распространения новых усиленных патогенов из-за деятельности биолабораторий, которые финансирует Вашингтон, отметив, что данная опасность существует для населения всех стран, поскольку инфекции не имеют границ.

«Безусловно, есть риски распространения новых неизвестных, усиленных патогенов. Поражает еще и то, что появляются публикации, в которых, не стесняясь, заявляют о том, что занимаются изучением патогенов, усиливая их свойства», - приводит РИА Новости слова главы ведомства, которая назвала это нарушением Конвенции.

Попова заявила, что инфекционные агенты могут вырваться за пределы лабораторий, вызвав в итоге вспышку опасных заболеваний. По ее словам, страны, в которых функционируют лаборатории США, имеют риск утратить биологический суверенитет или уже потеряли его.

Ранее Совфед и Госдума сообщили о намерении обратиться к парламентам мира из-за биолабораторий США.