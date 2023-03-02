Житель Комсомольска-на-Амуре задержан за шпионаж в пользу Украины
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Федеральная служба безопасности (ФСБ) в четверг, 2 марта, сообщила о задержании жителя Комсомольска-на-Амуре, который предложил содействие спецслужбам Украины.
Как сообщает ФСБ, задержанный связался через интернет с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины для передачи ведомству данных о военных объектах Минобороны России, которые находятся на территории Хабаровского края.
Отмечается, что Украина могла использовать такую информацию для проведения диверсий и терактов, а также ударов ракетами и дронами по районам хранения и разгрузки военной техники.
В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена».
Напомним, в январе этого года силовики сообщили о задержании двух украинских шпионов в Херсонской области. Сообщалось, что они информировали Киев о передвижениях российских военных.