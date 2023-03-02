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НовостиОбщество2 марта 2023 7:32

Житель Комсомольска-на-Амуре задержан за шпионаж в пользу Украины

В отношении задержанного было возбуждено дело по статье «Госизмена»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Житель Комсомольска-на-Амуре задержан за шпионаж в пользу Украины

Житель Комсомольска-на-Амуре задержан за шпионаж в пользу Украины

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) в четверг, 2 марта, сообщила о задержании жителя Комсомольска-на-Амуре, который предложил содействие спецслужбам Украины.

Как сообщает ФСБ, задержанный связался через интернет с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины для передачи ведомству данных о военных объектах Минобороны России, которые находятся на территории Хабаровского края.

Отмечается, что Украина могла использовать такую информацию для проведения диверсий и терактов, а также ударов ракетами и дронами по районам хранения и разгрузки военной техники.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена».

Напомним, в январе этого года силовики сообщили о задержании двух украинских шпионов в Херсонской области. Сообщалось, что они информировали Киев о передвижениях российских военных.