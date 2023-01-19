Два шпиона ВСУ задержаны в Херсонской области

Один из подозреваемых в шпионаже написал явку с повинной Фото: Олег ЗОЛОТО

Полицейские в Херсонской области задержали двоих мужчин, которые передавали Вооруженным силам Украины (ВСУ) сведения о передвижениях российских военных. Об этом сообщает региональное управление МВД.

32-летний местный житель задержан еще 11 января 2023 года в Геническе. В его смартфоне найдена переписка, которая подтверждает передачу Киеву данных о расположении личного состава, техники и блокпостов российских Вооруженных сил.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ "шпионаж". Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.

Другой шпион написал явку с повинной в селе Коханы Скадовского района. Мужчина признался, что около 10 раз пересылал знакомому из ВСУ сведения о перемещении и дислокации российских военнослужащих.

Напомним, Федеральная служба безопасности (ФСБ) заявила о задержании в ряде российских регионов россиян, которых подозреваю в сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ).

Сообщается о задержаниях в Пермском крае, Еврейской автономной области и Ростовской области. Против задержанных были возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене и шпионаже.

Как ранее писал сайт KP.RU, власти Запорожской области не применяют никаких мер по отношению к местным жителям, которые дожидаются прихода ВСУ. Об этом заявил врио главы региона Евгений Балицкий. По его словам, если же такой человек уличен в экстремизме, его ждет выдворение после двухнедельных обязательных работ в виде рытья окопов.